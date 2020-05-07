Степанов розповів, звідки взялися нові випадки COVID-19 у Києво-Печерській лаврі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У Києво-Печерській лаврі 17 нових хворих на COVID-19 є контактними особами пацієнтів, які захворіли два-три тижні тому. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо ми кажемо про Києво-Печерську лавру, то ми повинні казати, що на сьогоднішній день є 17 нових випадків захворюваності на коронавірусну хворобу. Ці всі люди були контактними з пацієнтами, які захворіли два-три тижні тому, вони перебували на самоізоляції і на виході із самоізоляції їм було зроблено ПЛР-тестування, у 17 осіб виявили позитивний тест", - зазначив він.
За його словами, місцева влада має повноваження для того, щоб посилити карантинні заходи на території Києво-Печерського заповідника.
"В органів місцевого самоврядування є відповідне повноваження щодо посилення карантинних заходів локально на території того чи іншого закладу, у даному випадку - на території заповідника: все це буде встановлено відповідно за рішенням органів місцевої влади, буде зроблено відповідне подання від санітарного лікаря міста Києва", - додав він.
Нагадаємо, 5 травня у столиці коронавірусну хворобу підтвердили у 68 осіб, з них 17 – у Києво-Печерській лаврі.