Степанов рассказал, откуда взялись новые случаи COVID-19 в Киево-Печерской лавре
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Киево-Печерской лавре 17 новых больных на COVID-19 являются контактными лицами пациентов, заболевших две-три недели назад. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если мы говорим о Киево-Печерской лавре, то мы должны говорить, что на сегодняшний день есть 17 новых случаев заболеваемости на коронавирусную болезнь. Все эти люди были контактными с пациентами, которые заболели две-три недели назад, они находились на самоизоляции и на выходе из самоизоляции им было сделано ПЦР-тестирование, у 17 человек обнаружили положительный тест", - отметил он.
По его словам, местные власти имеют полномочия для того, чтобы усилить карантинные мероприятия на территории Киево-Печерского заповедника.
"В органы местного самоуправления есть соответствующие полномочия по усилению карантинных мероприятий локально на территории того или иного заведения, в данном случае - на территории заповедника: все это будет установлено в соответствии с решением органов местной власти, будет сделано соответствующее представление от санитарного врача города Киева", - добавил он.
Напомним, 5 мая в столице коронавирусную болезнь подтвердили у 68 человек, из них 17 - в Киево-Печерской лавре.