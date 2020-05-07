Степанов рассказал, откуда взялись новые случаи COVID-19 в Киево-Печерской лавре

"Если мы говорим о Киево-Печерской лавре, то мы должны говорить, что на сегодняшний день есть 17 новых случаев заболеваемости на коронавирусную болезнь. Все эти люди были контактными с пациентами, которые заболели две-три недели назад, они находились на самоизоляции и на выходе из самоизоляции им было сделано ПЦР-тестирование, у 17 человек обнаружили положительный тест", - отметил он.

По его словам, местные власти имеют полномочия для того, чтобы усилить карантинные мероприятия на территории Киево-Печерского заповедника.

"В органы местного самоуправления есть соответствующие полномочия по усилению карантинных мероприятий локально на территории того или иного заведения, в данном случае - на территории заповедника: все это будет установлено в соответствии с решением органов местной власти, будет сделано соответствующее представление от санитарного врача города Киева", - добавил он.

Напомним, 5 мая в столице коронавирусную болезнь подтвердили у 68 человек, из них 17 - в Киево-Печерской лавре.