Степанов розповів, з якими країнами взаємодіє Україна для протидії COVID-19

“Ми знаходимось в постійній взаємодії з західними країнами. Тому що коронавірусна хвороба, вона торкнулася всіх без виключення країн. І, в тому числі, взаємодія відбувається на рівні фахівців. Зараз це можливо за рахунок онлайн консультацій, телеконсультацій, які відбуваються на постійній основі. Перш за все, це з фахівцями, з медичними працівниками, з колегами своїми, спілкуються з Італії, Німеччини, Іспанії, Китаю”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що також Україна увійшла в якості спостерігача до комітету з питань безпеки здоров’я Європейського Союзу.

“Кожного тижня відбуваються брифінги, де Україна бере участь, і на цих брифінгах всі нові тренди щодо лікування, щодо процесів, які відбуваються в світі саме по запобіганню і лікувальних процесах. Це все в нас відбувається на постійній основі. Те, що стосується безпосередньо приїзду медичних працівників з інших країн в Україну - мені здається, що зараз в цьому немає такої необхідності і тому це в нас не відбувається”, - додав Максим Степанов.

Нагадаємо, в Україні вже понад 53 тисячі випадків COVID-19, за минулу добу виявлено понад 600.



