Степанов розповів, що робити у разі симптомів COVID-19 в учня у школі

“Якщо під час знаходження дитини у школі були виявлені симптоми коронавірусної хвороби, на такого учня треба одягнути відповідну захисну маску, провести його в окреме приміщення, в приміщенні, де він перебував, провести провітрення та дезінфекцію поверхонь, де він теоретично міг торкатись”, — сказав міністр.

Окрім того, зі слів Степанова, треба відразу повідомити батьків такого учня, звернутись за допомогою залежно від стану дитини — або викликати швидку і відвезти до лікарні, або відправити дитину додому.

"Після того, коли буде зроблено тестування, і якщо буде підтверджено випадок захворювання на COVID-19, у такому випадку весь клас повинен відправлятись на самоізоляцію. Рішення щодо самоізоляції приймає безпосередньо епідеміолог, лікар, який проводить епідеміологічне розслідування, і на його основі приймає рішення щодо відправки класу на самоізоляцію", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Степанов розповів про нові обмеження в межах продовження в Україні адаптивного карантину.



