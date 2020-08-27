Степанов рассказал, что делать при появлении симптомов COVID-19 у ученика в школе

"Если во время нахождения ребенка в школе были обнаружены симптомы коронавирусной болезни, на такого ученика надо одеть соответствующую защитную маску, провести его в отдельное помещение, в помещении, где он находился, провести проветривание и дезинфекцию поверхностей, где он теоретически мог касаться", - сказал министр.

Кроме того, по словам Степанова, надо сразу сообщить родителям такого ученика, обратиться за помощью в зависимости от состояния ребенка - или вызвать скорую и отвезти в больницу, или отправить ребенка домой.

"После того, как будет сделано тестирование, и если будет подтвержден случай заболевания COVID-19, в таком случае весь класс должен отправляться на самоизоляцию. Решение о самоизоляции принимает непосредственно эпидемиолог, врач, который проводит эпидемиологическое расследование, и на его основе принимает решение об отправке класса на самоизоляцию", - сказал он.

Напомним, ранее Степанов рассказал о новых ограничениях в рамках продления в Украине адаптивного карантина.



