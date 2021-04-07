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Степанов розповів про вартість вакцин від COVID-19

Степанов розповів про вартість вакцин від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі Радіо НВ розповів, яким чином у світі формується ціноутворення на вакцини від COVID-19 і скільки вони коштують для України.

Деталі 

Так, глава МОЗ зауважив, що у контрактах на постачання вакцини чітко прописано, що ціна на неї є конфіденційною та не підлягає розголошенню.

"Усі компанії продають свої вакцини по різних цінах і не існує конкурентного ринку ціни. Існує у світі зараз високий конкурентний ринок споживачів вакцин, а не виробників. І вони ставлять ту ціну, яку вважають за потрібне, або виходячи з тих чи інших обставин", - пояснив міністр Степанов.

Він окремо наголосив на тому, що головне завдання МОЗ зараз якомога швидше забезпечити населення України вакцинами.

"Моя позиція (вона може викликати у когось критику), але якщо у нас є можливість поставити в країну вакцини і закупити ці вакцини якомога швидше, то ми повинні купувати по тих цінах, по яких є можливість", - підсумував Степанов.

Доповнення

Напередодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала договір з американською корпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов своєю чергою повідомив, що перші партії за новим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями

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