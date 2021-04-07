Степанов рассказал о стоимости вакцин от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Радио НВ рассказал, каким образом в мире формируется ценообразование на вакцины от COVID-19 и сколько они стоят для Украины.
Детали
Так, глава Минздрава отметил, что в контрактах на поставку вакцины четко прописано, что цена на нее является конфиденциальной и не подлежит разглашению.
"Все компании продают свои вакцины по разным ценам и не существует конкурентного рынка цены. Существует в мире сейчас высокий конкурентный рынок потребителей вакцин, а не производителей. И они ставят ту цену, которую считают нужным, или исходя из тех или иных обстоятельств", - пояснил министр Степанов.
Он отдельно подчеркнул, что главная задача Минздрава сейчас как можно скорее обеспечить население Украины вакцинами.
"Моя позиция (она может вызвать у кого-то критику), но если у нас есть возможность поставить в страну вакцины и закупить эти вакцины как можно скорее, то мы должны покупать по тем ценам, по которым есть возможность", - подытожил Степанов.
Дополнение
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заключила договор с американской корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против коронавируса.
Министр здравоохранения Максим Степанов в свою очередь сообщил, что первые партии по новому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.