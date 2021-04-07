Степанов розповів подробиці про роботу над контрактом з Pfizer

Деталі

"Ми достатньо довго працювали над цим контрактом. Вирішальною була розмова Президента України Володимира Зеленського з виконавчим директором вакцини Pfizer. Після того процес пішов. Було багато безсонних ночей. Але потребувало прийняття закону. Ви пам’ятаєте, що прийняли закон у Верховній Раді, потім ще нормативні акти Кабінету Міністрів і нарешті Pfizer підписав, і я зі свого боку підписав цей договір", - розповів Степанов.

Очільник МОЗ також поінформував про термін постачання вакцини Pfizer.

"У нас передбачено, що поставка всіх 10 млн відбудеться у цьому року. Тобто у 2021 році ми отримаємо всі 10 млн доз вакцин. Першу партія ми домовляємося отримати протягом декількох місяців, тобто ми розраховуємо, що в травні-червні ми отримаємо перші дози", - зазначив Степанов.

Доповнення

Як повідомив раніше очільник МОЗ, згідно з усіма домовленостями, Україна протягом 2021 року повинна отримати 32 млн доз вакцин від коронавірусу.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Пріоритет з використання вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.

Раніше Степанов повідомляв, що Україна наразі очікує постачання 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в межах програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважна більшість дорослого населення буде вакцинована протягом 2021 року.