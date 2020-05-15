Степанов розповів, коли українські медики отримають захисні костюми з Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Сьогодні з Пекіну мав вилетіти літак з захисними костюмами для українських медиків. За договором костюми мали приїхати 1 травня. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в інтерв’ю BBC News Україна, передає УНН.
"Це не просто костюми іншої якості. Є костюм маляра, а є костюм біологічного захисту. Я думаю, що ви розрізняєте, що це абсолютно інша продукція. Коли МОЗ і постачальник укладали договір, то за ним костюми до України мали привезти до 1 травня. 25 квітня ми отримали лист від китайської сторони, що Державна митна служба Китаю ввела певне обмеження на експорт матеріалів - костюмів і засобів захисту", - наголосив Степанов.
За його словами, за останньою інформацією, костюми вже в Пекіні. Їх вантажать.
"Перший борт вилітає завтра (15 травня – ред). Мають прибути до України найближчими днями. Є затримка з постачанням - це форс-мажор, бо це було рішення китайської влади і стосувалося не тільки товарів для України, а і для багатьох інших країн", - додав Степанов.
Нагадаємо, як повідомляли в МОЗ раніше, у Китаї вироблена та готова до експортування 71 тисяча костюмів біологічного захисту на замовлення Міністерства охорони здоров’я України. Проте доставити їх можуть з затримкою.