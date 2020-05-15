Степанов рассказал, когда украинские медики получат защитные костюмы из Китая

"Это не просто костюмы другого качества. Есть костюм маляра, а есть костюм биологической защиты. Я думаю, что вы различаете, что это совершенно другая продукция. Когда Минздрав и поставщик заключали договор, то по нему костюмы в Украину должны привезти к 1 мая. 25 апреля мы получили письмо от китайской стороны, что Государственная таможенная служба Китая ввела определенное ограничение на экспорт материалов - костюмов и средств защиты", - отметил Степанов.

По его словам, по последней информации, костюмы уже в Пекине. Их грузят.

"Первый борт вылетает завтра (15 мая - ред). Должны прибыть в Украину в ближайшие дни. Есть задержка с поставкой - это форс-мажор, это было решение китайских властей и касалось не только товаров для Украины, но и для многих других стран" , - добавил Степанов.

Напомним, как сообщали в Минздраве ранее, в Китае произведена и готова к экспорту 71 тысяча костюмов биологической защиты по заказу Министерства здравоохранения Украины. Однако доставить их могут с задержкой.