Степанов про українську вакцину від COVID-19: якщо почати зараз, через два роки Україна буде біологічно захищена

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"У цих двох кандидатів на вакцину триває достатньо напружений науковий процес. Це компанія "Діпроф-Мед" разом з Інститутом мікробіології займаються розробкою цієї вакцини. Вони вже досягли певної стабілізації лікарської форми, там є відповідне дослідження, яке треба провести до клінічної фази, в тому числі на імуногенність, на токсичність, на стабілізацію лікарської форми. Це достатньо складний і важкий процес, і достатньо скрупульозний. На сьогодні на стадії ще лабораторних досліджень вони користуються своїми (фінансовими - ред.) ресурсами", - розповів Степанов.

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Що стосується другого кандидата на вакцину від COVID-19, то група розробників отримала державні кошти для проведення робіт.

"У нас є інший кандидат на вакцину. Там було профінансовано з відповідного фонду державного 9,5 млн грн. У них є відповідні розробки та напрацювання на лабораторному рівні", - зазначив Степанов.

Водночас глава МОЗ впевнений, що необхідно починати фінансувати фармпідприємства та робити державні передзамовлення для відновлення вакцинного виробництва.

"Ми точно повинні мати своє вакцинне виробництво. Так, ми зможемо його на повну відновити через 2-3 роки. Але якщо ми цей процес почнемо зараз, то у 23-24 році ми будемо біологічно захищені як країна", - резюмував він.