Степанов про проекти для онкохворих у МОЗ: немає ніякої "зради" - ми все робимо і зробимо

ukru
18:42 • 7098 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 23414 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

14:10 • 59990 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 104772 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 112235 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 113905 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 146091 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124469 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124264 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123652 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 76129 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 87887 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 103236 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 101998 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 77069 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 58507 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 77069 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 65202 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 146091 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 113580 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 43375 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 52598 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 106213 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 124656 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 124149 перегляди
Актуальне
Степанов про проекти для онкохворих у МОЗ: немає ніякої "зради" - ми все робимо і зробимо

Степанов про проекти для онкохворих у МОЗ: немає ніякої "зради" - ми все робимо і зробимо

Київ • УНН

 • 14253 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Міністерство охорони здоров’я працює над проектом будівництва молекулярно-генетичної лабораторії у Національному інституті раку, а також над будівництвом корпусу променевої терапії для онкохворих, який будували у 2012 році і заморозили. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Немає ніякої "зради". Ми все робимо і зробимо, побудуємо молекулярно-генетичну лабораторію у Національному інституті раку. Так, ці кошти передбачалися у 2018, 2019 році, просто ніхто нічого не робив. Для того, щоб збудувати цю лабораторію потрібно було, як мінімум, зробити проект будівництва цієї лабораторії, як мінімум - пройти певні процедури для того, щоб її збудувати. Всі ці процедури на сьогоднішній день МОЗ пройдені", - сказав Степанов.

Він зазначив, що Міністерство охорони здоров’я подало відповідний бюджетний запит і будуть борютися за ці кошти у наступному році. Міністр впевнений, що запит буде підтриманий колегами, у тому числі і народними депутатами.

"Я хочу торкнутися ще іншого питання, окрім цієї лабораторії, ми вважаємо, ми наполягаємо на тому, що повинні бути завершені інші об’єкти у Національному інституті раку, які не менш важливі… Це стосується будівництва корпусу променевої терапії, який так потребує Національний інститут раку. У 2012 році відбувалося це будівництво. А потім будівництво просто заморозили. Вважали, що нам це не потрібно. А ми вважаємо, що потрібно, і ми точно збудуємо це. Я впевнений, що у наступному році будуть передбачені кошти на те, щоб ми почали будувати і почали закуповувати відповідне обладнання", - додав міністр.

Нагадаємо, у Кабміні пояснили рішення перенаправити понад 60 млн грн для онкохворих на ремонти доріг. А згодом додали, що перерозподіл коштів для онкохворих дозволить реалізувати проект щодо діагностики онкологічних захворювань у 2021 році.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92