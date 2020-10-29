Степанов про проекти для онкохворих у МОЗ: немає ніякої "зради" - ми все робимо і зробимо

"Немає ніякої "зради". Ми все робимо і зробимо, побудуємо молекулярно-генетичну лабораторію у Національному інституті раку. Так, ці кошти передбачалися у 2018, 2019 році, просто ніхто нічого не робив. Для того, щоб збудувати цю лабораторію потрібно було, як мінімум, зробити проект будівництва цієї лабораторії, як мінімум - пройти певні процедури для того, щоб її збудувати. Всі ці процедури на сьогоднішній день МОЗ пройдені", - сказав Степанов.

Він зазначив, що Міністерство охорони здоров’я подало відповідний бюджетний запит і будуть борютися за ці кошти у наступному році. Міністр впевнений, що запит буде підтриманий колегами, у тому числі і народними депутатами.

"Я хочу торкнутися ще іншого питання, окрім цієї лабораторії, ми вважаємо, ми наполягаємо на тому, що повинні бути завершені інші об’єкти у Національному інституті раку, які не менш важливі… Це стосується будівництва корпусу променевої терапії, який так потребує Національний інститут раку. У 2012 році відбувалося це будівництво. А потім будівництво просто заморозили. Вважали, що нам це не потрібно. А ми вважаємо, що потрібно, і ми точно збудуємо це. Я впевнений, що у наступному році будуть передбачені кошти на те, щоб ми почали будувати і почали закуповувати відповідне обладнання", - додав міністр.

Нагадаємо, у Кабміні пояснили рішення перенаправити понад 60 млн грн для онкохворих на ремонти доріг. А згодом додали, що перерозподіл коштів для онкохворих дозволить реалізувати проект щодо діагностики онкологічних захворювань у 2021 році.