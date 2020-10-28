Дозволить реалізувати проект: у Кабміні пояснили, навіщо відбувся перерозподіл коштів для онкохворих

“Хочу прокоментувати, що кошти для реконструкції лабораторії діагностики будуть передбачені в наступному році. Із цією метою ми сьогодні додатково проголосуємо постанову, додаткові зміни до постанови 571, яка врегулює питання стосовно можливої реалізації проекту, щодо якого, наголошую, відбувся перерозподіл коштів. Важливо зазначити, що без такого перерозподілу цей проект загалом не зміг би бути зараз реалізований. Тобто, перерозподіл коштів дозволить реалізувати незавершений проект щодо діагностики онкологічних захворювань у 2021 році”, - сказав Ігор Петрашко.

Він зазначив, що це проект не одного дня і він непростий, тому при теперішній ситуації МОЗ потрібно більше часу для його реалізації.

“Було здійснено в минулу середу, уряд прийняв рішення про передачу частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків Державного бюджету і передбачень для реалізації державних інвестиційних проектів у 2020 році. Загалом в цьому році мала бути реалізована програма реконструкції лабораторії Національного інституту раку. Хочу звернути увагу, що кошти виділялися у 2018-2019 роках, проте не було практично проведено жодної підготовчої роботи, і тільки в цьому році розпочалась підготовка Міністерством охорони здоров’я і зроблено проект, в тому числі і проведено державну експертизу”, - додав міністр.

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Він зазначив, що за підтримки МОЗ уряд підтримав рішення міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів щодо перерозподілу коштів з цієї програми.

“Це рішення, воно ще підлягає погодженню бюджетного комітету, тому що насправді такий розподіл здійснюється трьома етапами - спочатку рішення комісії, куди входить 25 учасників, 17 народних депутатів бюджетного комітету, і 8 членів уряду. Після того уряд приймає постанову, що було прийнято, і остаточне затвердження державним комітетом”, - зазначив Петрашко.

Своєю чергою Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі написав, що "була поширена маніпуляція про те, що нібито кошти, які призначалися для онкохворих, пішли на дороги. Для мене особисто дуже важливо прояснити ситуацію, аби закрити це питання". "По-перше, у 2020 році виділена рекордна кількість коштів на лікування онкохворих. Загалом на 40% більше, ніж минулого року, й удвічі більше, ніж у 2018. З вересня цього року наш уряд майже в 5 разів збільшив тариф на діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкозахворювань у дітей. Це означає, що заклади, в яких лікують маленьких пацієнтів, отримають більше коштів, щоб надавати якіснішу допомогу. А сьогодні в нас на порядку денному постанова про перенаправлення частини коштів з будівництва доріг на соціальну підтримку шахтарів, а також на фінансування Фонду безробіття", - зазначив він.

Нагадаємо, у Кабміні пояснили рішення перенаправити понад 60 млн грн для онкохворих на ремонти доріг.