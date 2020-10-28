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Позволит реализовать проект: в Кабмине объяснили, зачем произошло перераспределение средств для онкобольных

Позволит реализовать проект: в Кабмине объяснили, зачем произошло перераспределение средств для онкобольных

Киев  •  УНН

 • 14312 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Перераспределение средств из фонда для онкобольных было необходимо, ведь без него этот проект в целом не смог бы быть сейчас реализован. Это перераспределение позволит реализовать незавершенный проект по диагностике онкологических заболеваний в 2021 году. Об этом на заседании правительства заявил министр развития экономики, торговли и сельского гоподарства Игорь Петрашко, передает корреспондент УНН.

"Хочу прокомментировать, что средства для реконструкции лаборатории диагностики будут предусмотрены в следующем году. С этой целью мы сегодня дополнительно проголосуем постановление, дополнительные изменения в постановление 571, которое урегулирует вопрос о возможной реализации проекта, по которому, подчеркиваю, произошло перераспределение средств. Важно отметить, что без такого перераспределения этот проект в целом не смог бы быть сейчас реализован. То есть, перераспределение средств позволит реализовать незавершенный проект по диагностике онкологических заболеваний в 2021 году", - сказал Игорь Петрашко.

Он отметил, что это проект не одного дня и он непростой, поэтому при нынешней ситуации Минздраву нужно больше времени для его реализации.

"Было осуществлено в минувшую среду, правительство приняло решение о передаче части бюджетных назначений и перераспределении некоторых расходов государственного бюджета и предусмотренного для реализации государственных инвестиционных проектов в 2020 году. В целом в этом году должна была быть реализована программа реконструкции лаборатории Национального института рака. Хочу обратить внимание, что средства выделялись в 2018-2019 годах, однако не было практически проведено ни одной подготовительной работы, и только в этом году началась подготовка Министерством здравоохранения и сделано проект, в том числе и проведена государственная экспертиза", - добавил министр.

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Он отметил, что при поддержке Минздрава правительство поддержало решение межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестиционных проектов по перераспределению средств из этой программы.

"Это решение, оно еще подлежит согласованию бюджетного комитета, потому что в действительности такое распределение осуществляется в три этапа - сначала решение комиссии, куда входит 25 участников, 17 народных депутатов бюджетного комитета, и 8 членов правительства. После того правительство принимает постановление, которое было принято, и окончательное утверждение государственным комитетом", - отметил Петрашко.

В свою очередь Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале написал, что "была распространена манипуляция о том, что якобы средства, которые предназначались для онкобольных, пошли на дороги. Для меня лично очень важно прояснить ситуацию, чтобы закрыть этот вопрос" . "Во-первых, в 2020 году выделено рекордное количество средств на лечение онкобольных. В целом на 40% больше, чем в прошлом году, и вдвое больше, чем в 2018-м. С сентября этого года наше правительство почти в 5 раз увеличило тариф на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкозаболеваний у детей. Это означает, что заведения, в которых лечат маленьких пациентов, получат больше, чтобы предоставлять качественную помощь. А сегодня у нас на повестке дня постановление о перенаправлении части средств на строительство дорог на социальную поддержку шахтеров, а также на финансирование Фонда безработицы", - отметил он.

Напомним, в Кабмине объяснили решение перенаправить более 60 млн грн для онкобольных на ремонт дорог.

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