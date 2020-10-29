Степанов о проектах для онкобольных в Минздраве: нет никакой "зрады" - мы все делаем и сделаем

"Нет никакой "зрады". Мы все делаем и сделаем, построим молекулярно-генетическую лабораторию в Национальном институте рака. Да, эти средства предусматривались в 2018, 2019 году, просто никто ничего не делал. Для того, чтобы построить эту лабораторию нужно было, как минимум, сделать проект строительства этой лаборатории, как минимум - пройти определенные процедуры для того, чтобы ее построить. Все эти процедуры на сегодняшний день минздравом пройдены", - сказал Степанов.

Он отметил, что Министерство здравоохранения подало соответствующий бюджетный запрос и будут борютися за эти средства в следующем году. Министр уверен, что запрос будет поддержан коллегами, в том числе и народными депутатами.

"Я хочу коснуться еще другого вопроса, кроме этой лаборатории, мы считаем, мы настаиваем на том, что должны быть завершены другие объекты в Национальном институте рака, которые не менее важны... Это касается строительства корпуса лучевой терапии, в котором так нуждается Национальный институт рака. В 2012 году происходило это строительство. А затем строительство просто заморозили. Считали, что нам это не нужно. А мы считаем, что нужно, и мы точно построим это. Я уверен, что в следующем году будут предусмотрены средства на то, чтобы мы начали строить и начали закупать соответствующее оборудование", - добавил министр.

Напомним, в Кабмине объяснили решение перенаправить более 60 млн грн для онкобольных на ремонт дорог. А потом добавили, что перераспределение средств для онкобольных позволит реализовать проект по диагностике онкологических заболеваний в 2021 году.