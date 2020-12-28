Степанов про критику з боку ВООЗ: український протокол лікування від COVID-19 довів свою ефективність

“На скільки я розумію, мова йде про виділення коштів, централізована закупівля лікарського засобу імуноглобулін та тоцилізумаб. Ці два лікарських засоби внесені до національного протоколу лікування. Цей національний протокол лікування складається нашими найкращими провідними фахівцями нашої країни, нашими спеціалістами, які кожного дня, підкреслюю, кожного дня з ранку й до вечора лікують українців, хворих на COVID-19. В тому числі імуноглобуліном, були проведені клінічні дослідження в Україні, які показали непоганий результат”, — розповів Степанов.

За його словами, ці лікарські засоби закуповуються централізовано через їхню високу вартість.

“Я, на відміну від багатьох так званих українських експертів, які вже, звичайно, почали висловлюватися, я довіряю українським лікарям, довіряю від початку й до кінця, і якщо український спеціаліст, використовуючи це, рятує життя українців,..то зрозуміло, що ми будемо закуповувати та постачати в лікарні ці лікарські засоби для того, щоб вони й далі рятували, щоб не було в українців обмежень...” — сказав Степанов.

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Він наголосив, що національний протокол лікування довів свою ефективність.

“Свою ефективність довели й наші лікарі, які в тому числі користуються цим протоколом лікування. Ефективність дуже проста, ми в Європі знаходимося на 30-у місці по смертності, на один мільйон громадян від COVID-19... Тому ми будемо користуватися українським національним протоколом лікування”, — розповів Степанов.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська відреагувала на лист від ВООЗ з рекомендацією переглянути лікування хворих на коронавірус в Україні. Вона вважає, що хтось із числа колишніх так званих державних діячів наскаржився в ВООЗ на українську медицину. Також вона вважає, що українські лікарі вчиняли правильно, не дотримуючись помилкових рекомендацій.

Як повідомлялося, комітет ВР з питань здоров’я нації на жодному засіданні не порушував питання про звернення до ВООЗ щодо лікування коронавірусу в Україні.

Додамо, Всесвітня організація охорони здоров'я 20 листопада опублікувала рекомендацію, у якій закликала не використовувати препарат "Ремдесивір" при лікуванні госпіталізованих пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19.

А ще у вересні Україна почала процес закупівлі лікарського препарату "Ремдесивір", який був включений до національного протоколу лікування COVID-19.