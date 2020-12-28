Степанов о критике со стороны ВОЗ: украинский протокол лечения от COVID-19 доказал свою эффективность

"Насколько я понимаю, речь идет о выделении средств, централизованная закупка лекарственного средства иммуноглобулин и тоцилизумаб. Эти два лекарственных средства внесены в национальный протокол лечения. Этот национальный протокол лечения составляется нашими лучшими ведущими специалистами нашей страны, нашими специалистами, которые каждый день, подчеркиваю, каждый день с утра и до вечера лечат украинцев, больных COVID-19. В том числе иммуноглобулином, были проведены клинические исследования в Украине, которые показали неплохой результат", - рассказал Степанов.

По его словам, эти лекарственные средства закупаются централизованно из-за их высокой стоимости.

"Я, в отличие от многих так называемых украинских экспертов, которые уже, конечно, начали высказываться, я доверяю украинским врачам, доверяю от начала и до конца, и если украинский специалист, используя это, спасает жизни украинцев,.. то понятно, что мы будем закупать и поставлять в больницы эти лекарственные средства для того, чтобы они и дальше спасали, чтобы не было у украинцев ограничений..." - сказал Степанов.

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Он отметил, что национальный протокол лечения доказал свою эффективность.

"Свою эффективность доказали и наши врачи, которые в том числе пользуются этим протоколом лечения. Эффективность очень простая, мы в Европе находимся на 30-м месте по смертности, на один миллион граждан от COVID-19... Поэтому мы будем пользоваться украинским национальным протоколом лечения", - рассказал Степанов.

Напомним, врач-инфекционист Ольга Голубовская отреагировала на письмо от ВОЗ с рекомендациями пересмотреть лечение больных коронавирусом в Украине. Она считает, что кто-то из числа бывших так называемых государственных деятелей нажаловался в ВОЗ на украинскую медицину. Также она считает, что украинские врачи совершали правильно, не соблюдая ложных рекомендаций.

Как сообщалось, комитет ВР по вопросам здоровья нации ни на одном из заседании не поднимал вопрос об обращении в ВОЗ относительно лечения коронавируса в Украине.

Добавим, Всемирная организация здравоохранения 20 ноября опубликовала рекомендацию, в которой призвала не использовать препарат "Ремдесивир" при лечении госпитализированных пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19.

А еще в сентябре Украина начала процесс закупки лекарственного препарата "Ремдесивир", который был включен в национальный протокол лечения COVID-19.