Степанов пояснив затримку в збільшенні добової кількості тестувань на COVID-19

“Це пов’язано не просто там з якимось небажанням — це пов’язано з максимально реальними можливостями щодо збільшення потужностей наших лабораторій. Всі можливості наших лабораторних центрів на початку пандемії були 200 тестів на добу, сьогодні ми зробили 50 тисяч 506 тестів за минулу добу”, — розповів він.

Причиною низьких потужностей лабораторних центрів, за словами Степанова, є брак необхідного обладнання.

“Ми точно вийдемо на 75 тисяч у найближчі півтора місяці, але будемо намагатися і, я думаю, що вийдемо на 100 тисяч, враховуючи постановку того обладнання, яке ми кілька місяців чекали і яке приходило. Тому я впевнений, що це теж буде робитися”, — зазначив він.

Нагадаємо, українські тест-системи на антиген методом ІФА не потребують складного обладнання, і їх можна використовувати в лабораторіях майже будь-якої лікарні України. Тому, на думку експертів, вони можуть замінити складне дороговартісне ПЛР-тестування, вирішивши проблему із помилковими результатами діагностики.

У МОЗ сподіваються саме за допомогою вітчизняних ІФА-тестів на антиген розвантажити ПЛР-лабораторії.