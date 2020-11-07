Степанов объяснил задержку в увеличении суточного количества тестов на COVID-19

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Задержки в увеличении суточных тестирований на COVID-19 связаны с возможностями украинских лабораторий. Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

“Это связано не просто там с какой-то неохотой — это связано с максимально реальными возможностями по увеличению мощностей наших лабораторий. Все возможности наших лабораторных центров в начале пандемии были 200 тестов в сутки, сегодня мы сделали 50 тысяч 506 тестов за минувшие сутки”, — рассказал он.

Причиной низких мощностей лабораторных центров, по словам Степанова, является нехватка необходимого оборудования.

“Мы точно выйдем на 75 тысяч в ближайшие полтора месяца, но будем стараться и, я думаю, что выйдем на 100 тысяч, учитывая постановку того оборудования, которое мы несколько месяцев ждали и которое приходило. Поэтому я уверен, что это тоже будет делаться”, — отметил он.

Напомним, украинские тест-системы на антиген методом ИФА не требуют сложного оборудования, и их можно использовать в лабораториях почти любой больницы Украины. Поэтому, по мнению экспертов, они могут заменить сложное дорогостоящее ПЦР-тестирование, решив проблему с ложными результатами диагностики.

В Минздраве надеются именно с помощью отечественных ИФА-тестов на антиген разгрузить ПЦР-лаборатории.

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