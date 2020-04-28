Степанов пояснив, за яких умов Україна зможе обійти пік захворюваності на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Україна зможе уникнути пік захворювання на COVID-19, якщо люди дотримуватимуться всіх рекомендацій, розроблених міністерством охорони здоров'я. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"З точки зору введення карантину, я впевнений, якщо ми будемо дотримуватися тих рекомендацій та того плану, який розроблений міністерством охорони здоров'я та затверджений урядом - ми в змозі уникнути піку. Коли ми кажемо про пік…це той стан, коли медична система не в змозі надавати медичну допомогу всім, кому вона необхідна. Тому якщо ми будемо дотримуватися всіх карантинних заходів - пік малоймовірний", - розповів Степанов.
За його словами, Міністерство охорони здоров’я наразі шукає баланс між навантаженням на систему та пом'якшенням карантину.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 28 квітня зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу - 401.