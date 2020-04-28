Степанов объяснил, при каких условиях Украина сможет обойти пик заболеваемости на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Украина сможет избежать пика заболевания на COVID-19, если люди будут придерживаться всех рекомендаций, разработанных министерством здравоохранения. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"С точки зрения введения карантина, я уверен, если мы будем придерживаться тех рекомендаций и того плана, который разработан министерством здравоохранения и утвержден правительством - мы можем избежать пика. Когда мы говорим о пике... это то состояние, когда медицинская система не в состоянии оказывать медицинскую помощь всем, кому она необходима. Поэтому если мы будем соблюдать все карантинных мероприятий - пик маловероятен", - рассказал Степанов.
По его словам, Министерство здравоохранения пока ищет баланс между нагрузкой на систему и смягчением карантина.
Напомним, в Украине на 9 часов 28 апреля зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - 401.