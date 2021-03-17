Степанов пояснив, чи можна захворіти на COVID-19 після вакцинації

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“Вакцинація не робить механічного бар’єру між вірусом і людиною, зрозуміло, що коли ми говоримо про ефективність, є певний відсоток людей, достатньо високий, які точно не захворіють на "ковід“. Решта людей може захворіти, але перенесе цю хворобу або повністю у безсимптомний спосіб, або в легкий спосіб перебігу хвороби. Точно не буде ніякого важкого стану, не буде реанімації, і головне - ця людина буде жити”, — пояснив він.

Міністр порівнює вакцинацію від COVID-19 з щепленням від грипу: захворіти можливо, але це вже не буде смертельно небезпечно.

“Це такий самий механізм, як, наприклад, при вакцинації від грипу, є кількість людей, які можуть захворіти на грип, але це буде легкий перебіг хвороби. Так само і "ковід“, але коли ми говоримо про "ковід“, то тут вакцинація дорівнює життю”, — резюмував він.

Доповнення

В Україні, за 20 днів зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже майже 72 тисячі людей, одній людині вже вкололи дві дози вакцини. Найбільше вакцинуються на Донеччині, найменше — на Житомирщині. За минулу добу, зокрема, щепили 9,8 тисячі осіб.

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Щеплення Covishield він зробив собі та своїм батькам.