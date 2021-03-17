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Степанов пояснил, можно ли заболеть COVID-19 после вакцинации

Степанов пояснил, можно ли заболеть COVID-19 после вакцинации

Киев  •  УНН

 • 18886 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов сообщил, что после вакцинации против COVID-19 заражение возможно, но это будет легкое течение болезни без угрозы жизни, передает УНН.

Цитата:

"Вакцинация не делает механического барьера между вирусом и человеком, понятно, что когда мы говорим об эффективности, есть определенный процент людей, достаточно высокий, которые точно не заболеют "ковид". Остальные люди могут заболеть, но перенесут эту болезнь или полностью в бессимптомный способ, или в легкий способ течения болезни. Точно не будет никакого тяжелого состояния, не будет реанимации, и главное - этот человек будет жить", - пояснил он.

Министр сравнивает вакцинацию от COVID-19 с прививкой от гриппа: заболеть возможно, но это уже не будет смертельно опасно.

"Это такой же механизм, как, например, при вакцинации от гриппа, есть количество людей, которые могут заболеть гриппом, но это будет легкое течение болезни. Так же и "ковид", но когда мы говорим о "ковиде", то вакцинация равна жизни", - резюмировал он.

Дополнение

В Украине, за 20 дней со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже почти 72 000 человек, одному человеку уже вкололи две дозы вакцины. Больше всего прививаются в Донецкой области, меньше всего - в Житомирской. За минувшие сутки, в частности, прививали 9,8 тысячи человек.

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Прививки Covishield он сделал себе и родителям.

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