Степанов повідомив, скільки лікарень перебувають у резерві на випадок сплеску COVID-19

“Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв розвитку подій з епідемією. Станом на початок вересня у 315 закладах охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на COVID-19, наявні 26 тис. ліжок. А в резерві ще 213 лікарень готові прийняти таких хворих у разі збільшення із загальним числом ліжок майже у 9 тис. Сумарна кількість ліжок складає 35 тис.”, - сказав Степанов.

Також він додав, що наразі сумарна кількість проведених тестів на виявлення коронавірусу становить понад 1,7 млн тестувань.

Нагадаємо, за останню добу було зареєстровано рекодну кількість нових випадків зараження коронавірусом - 2723, найбільша кількість підтверджених випадків захворювання була зафіксована у Харківській області та у місті Києві.