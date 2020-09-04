Степанов сообщил, сколько больниц находятся в резерве на случай всплеска COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Сейчас 315 учреждений здравоохранения оказывают помощь больным коронавирусом, еще 213 учреждений здравоохранения находятся в резерве. Всего в Украине есть 35 тыс. коек для таких больных. Об этом заявил во время часа вопросов к правительству в ВР министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Мы готовимся ко всем возможным сценариям развития событий с эпидемией. По состоянию на начало сентября в 315 учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным COVID-19, имеются 26 тыс. коек. А в резерве еще 213 больниц, готовых принять таких больных в случае увеличения, с общим числом коек почти в 9 тыс. Суммарное количество коек составляет 35 тыс.", - сказал Степанов.
Также он добавил, что пока суммарное количество проведенных тестов на выявление коронавируса составляет более 1,7 млн тестирований.
Напомним, за последние сутки было зарегистрировано рекодное количество новых случаев заражения коронавирусом - 2723, наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания было зафиксировано в Харьковской области и в городе Киеве.