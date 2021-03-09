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Степанов повідомив про небезпеку нового штаму коронавірусу, який зафіксовано зокрема в Україні

Степанов повідомив про небезпеку нового штаму коронавірусу, який зафіксовано зокрема в Україні

Київ • УНН

 • 13423 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Новий штам коронавірусу, який було виявлено зокрема і в Україні, є більш заразним і відрізняється високою смертністю. Про це на брифінгу у вівторок сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Низка європейських країн вже призупинила послаблення карантинних обмежень внаслідок проникнення на континент нових, більш небезпечних штамів COVID-19, зокрема мутованого “британського” та “африканського”, — сказав міністр.

Деталі

Так, зі слів Степанова, новий штам відрізняється коротким інкубаційним періодом — 1-3 дні, втричі більшою заразністю, зменшенням частки безсимптомних або легких форм захворювання та високою смертністю.

Крім органів дихання, вірус почав вражати нирки, печінку, ЦНС, зазначив він.

Також, зазначив голова МОЗ, у світі суттєво зросла частка повторних захворювань, що коливається від 4 до 18% від загальної кількості нових захворювань. Крім того, від 52 до 76% паціентів фіксується також виражений пост-ковідний синдром, який триває від 3 до 6 місяців.

“Цей штам, який в тому числі був зафіксований уже на території України, згідно дослідження, яке було проведено інститутом ім. Громашевського. Ми з великим занепокоєнням відносимось до цієї інформації і для нас це дуже важливо, тому що це напряму впливає на здоров’я людей і важкість перебігу хвороби”, — додав Степанов.

Контекст

В Україні минулого тижня зафіксували циркуляцію “британського” штаму коронавірусу, який є більш заразним, ніж звичайний. Цей варіант COVID-19 виявили у двох хворих із Івано-Франківської області, біологічні зразки у яких відібрали ще два тижні тому.

Київ повідомив про це Всесвітню організацію охорони здоров’я.

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