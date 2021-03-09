Степанов сообщил об опасности нового штамма коронавируса, который зафиксирован в частности в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Новый штамм коронавируса, который был обнаружен в том числе и в Украине, более заразен и отличается высокой смертностью. Об этом на брифинге во вторник сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
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“Ряд европейских стран уже приостановили ослабление карантина вследствие проникновения на континент новых, более опасных штаммов COVID-19, в частности мутировавшего “британского” и “африканского”, — сказал министр.
Детали
Так, по словам Степанова, новый штамм отличается коротким инкубационным периодом — 1-3 дня, в три раза большей заразностью, уменьшением доли бессимптомных или легких форм заболевания и высокой смертностью.
Кроме органов дыхания, вирус начал поражать почки, печень, ЦНС, отметил он.
Также, отметил глава Минздрава, в мире существенно выросла доля повторных заболеваний, колеблется от 4 до 18% от общего количества новых заболеваний. Кроме того, от 52 до 76% пациентов фиксируется также выраженный пост-ковидный синдром, который длится от 3 до 6 месяцев.
“Этот штамм, который в том числе был зафиксирован уже на территории Украины, согласно исследованию, проведенному институтом им. Громашевского. Мы с большим беспокойством относимся к этой информации и для нас это очень важно, потому что это напрямую влияет на здоровье людей и тяжесть течения болезни”, — добавил Степанов.
Контекст
В Украине на прошлой неделе зафиксировали циркуляцию “британского” штамма коронавируса, который является более заразным, чем обычный. Этот вариант COVID-19 обнаружили у двух больных из Ивано-Франковской области, биологические образцы у которых отобрали еще две недели назад.
Киев сообщил об этом Всемирную организацию здравоохранения.