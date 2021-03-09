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Степанов сообщил об опасности нового штамма коронавируса, который зафиксирован в частности в Украине

Степанов сообщил об опасности нового штамма коронавируса, который зафиксирован в частности в Украине

Киев  •  УНН

 • 13417 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Новый штамм коронавируса, который был обнаружен в том числе и в Украине, более заразен и отличается высокой смертностью. Об этом на брифинге во вторник сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Ряд европейских стран уже приостановили ослабление карантина вследствие проникновения на континент новых, более опасных штаммов COVID-19, в частности мутировавшего “британского” и “африканского”, — сказал министр.

Детали

Так, по словам Степанова, новый штамм отличается коротким инкубационным периодом — 1-3 дня, в три раза большей заразностью, уменьшением доли бессимптомных или легких форм заболевания и высокой смертностью.

Кроме органов дыхания, вирус начал поражать почки, печень, ЦНС, отметил он.

Также, отметил глава Минздрава, в мире существенно выросла доля повторных заболеваний, колеблется от 4 до 18% от общего количества новых заболеваний. Кроме того, от 52 до 76% пациентов фиксируется также выраженный пост-ковидный синдром, который длится от 3 до 6 месяцев.

“Этот штамм, который в том числе был зафиксирован уже на территории Украины, согласно исследованию, проведенному институтом им. Громашевского. Мы с большим беспокойством относимся к этой информации и для нас это очень важно, потому что это напрямую влияет на здоровье людей и тяжесть течения болезни”, — добавил Степанов.

Контекст

В Украине на прошлой неделе зафиксировали циркуляцию “британского” штамма коронавируса, который является более заразным, чем обычный. Этот вариант COVID-19 обнаружили у двух больных из Ивано-Франковской области, биологические образцы у которых отобрали еще две недели назад.

Киев сообщил об этом Всемирную организацию здравоохранения.

Украинские Национальные Новости

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