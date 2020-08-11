Степанов повідомив, чи витримує система охорони здоров’я навантаження через COVID-19

"Щодо навантаження на систему охорони здоров’я на наші медзаклади: ще раз хочу наголосити, що ми суттєво зміцнили наші медичні заклади щодо можливості лікування хворих на COVID-19, щодо надання медичної допомоги всім хворим. Але все рівно є відповідна межа. На сьогоднішній день, звичайно, всі без виключення госпіталізуються, у нас є відповідний запас ліжок, ми за необхідності починаємо розгортати лікарні "другої хвилі", - сказав міністр.

Водночас, він зазначив, що дуже важливою є "свідомість українців, і припинення легковажного ставлення до COVID-19".

"Тому я думаю, якщо ми будемо мудрі, то все витримає і наша медична система теж витримає", - додав Степанов.

Нагадаємо, в Україні на 8:50 11 серпня зафіксовано вже понад 83 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків - знову більше ніж тисяча.