Степанов: питання карантину є прерогативою Кабміну, а не мерів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Рішення про послаблення карантину не грунтується на баченні місцевих чиновників, згідно із законом, питання карантину - це виключно прерогатива Кабінету міністрів України. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“По-перше, коли ми говоримо про будь-яке послаблення карантину... це рішення не ґрунтується на баченні чиновників, для того, щоб виходити з такими ініціативами, Міністерство охорони здоров’я збирає відповідних фахівців, епідеміологів, вірусологів. І дивимося на міжнародну практику, яким чином виходили з карантину у різних країнах, і потім вже, на основі порад від наших фахівців, ми робимо ті чи інші пропозиції”, — зазначив він.
Степанов додав, що мери не зверталися до МОЗ за консультаціями.
“Яку аргументацію почали використовувати мери міст - мені не відомо, принаймні, до нас, або до фахівців на місцях, вони за консультацією не зверталися. Тому це суто політичне рішення... Згідно з законом про інфекційні хвороби чітко визначено, що введення карантину на території країни - це прерогатива виключно Кабінету міністрів. Тому це - порушення закону”, — додав міністр.
Як повідомляв УНН раніше, у Черкасах пом’якшили карантинні обмеження для частини підприємців.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, перебуваючи з робочою поїздкою у Черкаській області, засудив таке рішення міської влади.
Поліцією у Черкасах відкрито кримінальне провадження за фактом послаблення карантинних заходів у місті.