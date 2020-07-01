Степанов назвав умови введення жорсткого карантину в Україні

"Я є одним із найбільших прихильників того, щоб ми якомога швидше взагалі скасували будь-які карантинні обмеження, але я розумію, що це відбудеться, коли ми взагалі перестанемо фіксувати захворюваність на коронавірусну хворобу, тоді ми можемо не користуватися масками, не користуватися іншими нашими порадами і рекомендаціями. Зараз цифри говорять зворотнє…Я сподіваюся, що ми не підемо по італійському чи іспанському сценарію, коли нам потрібно буде вводити жорсткі обмеження. Такі жорсткі введення можливі тільки при значному ускладненні ситуації – це коли медична система буде не в змозі впоратися з кількістю хворих COVID-19. Коли у лікарню привозять хворого, а вільних місць у лікарні немає…При загостренні ситуації, у нас можуть вводитися серйозні додаткові обмеження, в тому числі і жорсткий карантин", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні вже майже 45 тис. випадків COVID-19.