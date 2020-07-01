Степанов назвал условия введения жесткого карантина в Украине

"Я являюсь одним из крупнейших сторонников того, чтобы мы как можно скорее вообще отменили любые карантинные ограничения, но я понимаю, что это произойдет, когда мы вообще перестанем фиксировать заболеваемость коронавирусной болезнью, тогда мы можем не пользоваться масками, не пользоваться другими нашими советами и рекомендациями. Сейчас цифры говорят обратное... Я надеюсь, что мы не пойдем по итальянскому или испанскому сценарию, когда нам нужно будет вводить жесткие ограничения. Такие жесткие введения возможны только при значительном усложнении ситуации - это когда медицинская система будет не в состоянии справиться с количеством больных COVID-19. Когда в больницу привозят больного, а свободных мест в больнице нет... При обострении ситуации, у нас могут вводиться серьезные дополнительные ограничения, в том числе и жесткий карантин", - отметил он.

Напомним, в Украине уже почти 45 тыс. случаев COVID-19.