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Степанов назвал условия введения жесткого карантина в Украине

Степанов назвал условия введения жесткого карантина в Украине

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КИЕВ. 1 июля. УНН. В Украине могут ввести дополнительные ограничения и вернуть жесткий карантин при осложнении ситуации с количество больных и госпитализированных из-за коронавирусного заболевания COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Я являюсь одним из крупнейших сторонников того, чтобы мы как можно скорее вообще отменили любые карантинные ограничения, но я понимаю, что это произойдет, когда мы вообще перестанем фиксировать заболеваемость коронавирусной болезнью, тогда мы можем не пользоваться масками, не пользоваться другими нашими советами и рекомендациями. Сейчас цифры говорят обратное... Я надеюсь, что мы не пойдем по итальянскому или испанскому сценарию, когда нам нужно будет вводить жесткие ограничения. Такие жесткие введения возможны только при значительном усложнении ситуации - это когда медицинская система будет не в состоянии справиться с количеством больных COVID-19. Когда в больницу привозят больного, а свободных мест в больнице нет... При обострении ситуации, у нас могут вводиться серьезные дополнительные ограничения, в том числе и жесткий карантин", - отметил он.

Напомним, в Украине уже почти 45 тыс. случаев COVID-19.

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