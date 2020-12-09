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Степанов доручив розширити коло осіб, яких тестуватимуть на COVID-19

Степанов доручив розширити коло осіб, яких тестуватимуть на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов дав завдання переглянути стандарти тестування на коронавірусну хворобу COVID-19 і розширити коло осіб, яких тестують, у тому числі методом ПЛР. Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"На сьогоднішній день ми тестуємо людей, які мають ознаки коронавірусної хвороби, або... потрапляють до лікарні з пневмонією. Я маю на увазі зараз тестування методом ПЛР. Отже, коли зменшується кількість звернень людей, які мають ознаки респіраторного захворювання, коронавірусної хвороби - то зрозуміло, що і природно зменшується кількість тестувань… Але зараз я дав відповідне вже завдання, щоб ми переглянули наші стандарти і розширили коло осіб, яких ми тестуємо, у тому числі і методом ПЛР, у тому числі і експрес-тестами на антиген, які ми вже почали постачати у тому числі до нашої мережі закладів охорони здоров’я", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, в Україні вже 845 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 585.

Також нагадаємо, експерти розповіли, скільки коштують різні методи тестування на COVID-19.

Зазначимо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України працює над проектом масового тестування населення на коронавірусну хворобу COVID-19.

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