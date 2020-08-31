Степанов анонсував перевірку лікарень щодо забезпеченості хворих на COVID-19

"Також Міністерство охорони здоров’я ініціювало відповідну постанову уряду щодо централізованої закупівлі одного з лікарських засобів – ремдесивір, щоб ми централізовано могли його закупити і поставити на територію України, відповідно, у наші лікарні. Він показує непоганий результат у лікуванні COVID-19 у наших іноземних партнерів. Взагалі на процес лікування хворих на COVID-19 було передбачено НСЗУ 15,6 млрд гривень, були укладені договори і перераховуються кошти. На цьому тижні я буду ініціювати ряд дій щодо перевірки лікарень, як саме забезпечуються наші хворі", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні у кінці травня через COVID-19 було госпіталізовано 749 людей, минулого тижня – 2 829. Так, починаючи з кінця травня кількість госпіталізацій через COVID-19 збільшилася майже у 4 рази.