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Степанов анонсував нараду щодо концепції розвитку психіатричної допомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сьогодні проведе нараду з керівниками психіатричних лікарень щодо концепції розвитку цих медзакладів до 2030 року. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент УНН.

Степанов анонсував нараду щодо концепції розвитку психіатричної допомоги

“Сьогодні ми проводимо нараду з керівниками психіатричних лікарень, зі всіма профільними фахівцями психіатричної галузі. У нас, наприклад, у 2019 році за психіатричною допомогою загалом звернулося близько 302 тис. громадян. Це більше, ніж було у 2018 році. Це той вид меддопомоги, який дуже важливий, ми не можемо не звертати увагу”, - сказав Степанов.

Також він нагадав, що з 1 квітня психіатричні лікарні отримали найбільший дефіцит і опинилися на межі закриття.

“Нам потрібно знати, як ми будемо рухатися далі. У нас є відповідна концепція щодо розвитку психіатричної допомоги на території країни до 2030 року. Саме з фахівцями галузі я хочу обговорити, як ми будемо її виконувати, які потрібно внести зімни”, - додав Степанов.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, концепція надання психіатричної медичної допомоги передбачатиме, що фокус надання психіатричної допомоги буде на амбулаторному рівні, а не на стаціонарному. Найближчим часом МОЗ представить план дій щодо реалізації даної концепції.

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