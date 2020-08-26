Степанов анонсував нараду щодо концепції розвитку психіатричної допомоги

“Сьогодні ми проводимо нараду з керівниками психіатричних лікарень, зі всіма профільними фахівцями психіатричної галузі. У нас, наприклад, у 2019 році за психіатричною допомогою загалом звернулося близько 302 тис. громадян. Це більше, ніж було у 2018 році. Це той вид меддопомоги, який дуже важливий, ми не можемо не звертати увагу”, - сказав Степанов.

Також він нагадав, що з 1 квітня психіатричні лікарні отримали найбільший дефіцит і опинилися на межі закриття.

“Нам потрібно знати, як ми будемо рухатися далі. У нас є відповідна концепція щодо розвитку психіатричної допомоги на території країни до 2030 року. Саме з фахівцями галузі я хочу обговорити, як ми будемо її виконувати, які потрібно внести зімни”, - додав Степанов.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, концепція надання психіатричної медичної допомоги передбачатиме, що фокус надання психіатричної допомоги буде на амбулаторному рівні, а не на стаціонарному. Найближчим часом МОЗ представить план дій щодо реалізації даної концепції.