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Степан Полторак: Збройні Сили у 2014 та 2017 роках - абсолютно різні

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Протягом останніх років ЗС України зазнали значних змін, на це наголосив Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак під час зустрічі з представниками ЗМІ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Степан Полторак пояснив, якщо порівняти бюджет 2014 року, коли почалась війна, то бюджет 2017 року був збільшений втричі. Проте, в той же час кількість Збройних Сил у 2014 році становила 150 тисяч осіб, а у 2017 році — вже 255 тисяч. Причому, певну роль зіграла інфляція в країні.

“У 2014 році в нас не було у що одягнути людей, були відсутні запасні частини для техніки, не було потрібних боєприпасів, системи підготовки, воїни і льотчики були непідготовлені. Загалом, була катастрофічна ситуація і готових до ведення бойових дій було 5-6 тисяч чоловік”, — повідомив міністр.

Також він зазначив, що: “В 2017 році сталося що ми перейшли на контрактну армію, в районі АТО воюють тільки контрактники. Ми тільки в 16-17 році по контракту набрали 110 тисяч чоловік. Ми забезпечили основним озброєнням і технікою всі ЗС України і почали формувати корпус резерву. Танкові, артилерійські бригади, ті які готові, заправлені і вони вже готові виконувати завдання при ускладнених ситуаціях. Ми підготували резерв більше 150 тисяч осіб, які мають досвід ведення бойових дій”.

Як повідомляв УНН, Фінляндія та ще ряд західних країн висловлюють готовність надіслати своїх миротворців на Донбас. Про це в інтерв’ю журналістам повідомив Міністр оборони України Степан Полторак.

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