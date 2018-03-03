Степан Полторак Вооруженные Силы в 2014 и 2017 годах - совершенно разные

Степан Полторак объяснил, если сравнить бюджет 2014 года, когда началась война, то бюджет 2017 был увеличен втрое. Однако, в то же время численность вооруженных сил в 2014 году составляла 150 тысяч человек, а в 2017 году — уже 255 тысяч. Причем, определенную роль сыграла инфляция в стране.

“В 2014 году у нас не было во что одеть людей, отсутствовали запасные части для техники, не было нужных боеприпасов, системы подготовки, воины и летчики были неподготовленные. В общем, была катастрофическая ситуация и готовых к ведению боевых действий было 5-6 тысяч человек”, — сообщил министр.

Также он отметил, что: “В 2017 году произошло что мы перешли на контрактную армию, в районе АТО воюют только контрактники. Мы только в 16-17 году по контракту набрали 110 тысяч человек. Мы обеспечили основным вооружением и техникой все ВС Украины и начали формировать корпус резерва. Танковые, артиллерийские бригады, те которые готовы, заправленные и они уже готовы выполнять задачи при осложненных ситуациях. Мы подготовили резерв более 150 тысяч человек, которые имеют опыт ведения боевых действий”.

Как сообщал УНН, Финляндия и еще ряд западных стран выражают готовность направить своих миротворцев на Донбасс. Об этом в интервью журналистам сообщил Министр обороны Украины Степан Полторак.