Step by step: Аваков у США обговорив план повернення Донбасу та Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив з заступником Державного секретаря США Уессом Мітчеллом обговорили план повернення Донбасу та Криму. Про це Арсен Аваков повідомив у Twitter, передає УНН.
“З заступником Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Уессом Мітчеллом дуже детально обговорили план повернення Донбасу та Криму за стратегією step by step, та створення в Україні єдиної міжнародної платформи з боротьби із оргзлочиннісью, зокрема російським криміналом”, — написав міністр.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Заплановані зустрічі із представниками Державного департаменту США та Федерального бюро розслідувань.