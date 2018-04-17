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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Step by step: Аваков в США обсудил план возвращения Донбасса и Крыма

Киев • УНН

 • 10844 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с заместителем Государственного секретаря США Уэсс Митчеллом обсудили план возвращения Донбасса и Крыма. Об этом Арсен Аваков сообщил в Twitter, передает УНН.

Step by step: Аваков в США обсудил план возвращения Донбасса и Крыма

"С заместителем Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчеллом очень подробно обсудили план возвращения Донбасса и Крыма по стратегии step by step, и создания в Украине единой международной платформы по борьбе с оргпреступностью, в частности российским криминалом", - написал министр.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков начал рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. Запланированы встречи с представителями Государственного департамента США и Федерального бюро расследований.

Украинские Национальные Новости

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