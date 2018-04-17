Step by step: Аваков в США обсудил план возвращения Донбасса и Крыма

"С заместителем Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчеллом очень подробно обсудили план возвращения Донбасса и Крыма по стратегии step by step, и создания в Украине единой международной платформы по борьбе с оргпреступностью, в частности российским криминалом", - написал министр.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков начал рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. Запланированы встречи с представителями Государственного департамента США и Федерального бюро расследований.