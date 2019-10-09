STEM IS FEM відправить українську школярку на польський STEM-саміт

"Наша мета – спростувати стереотип про те, що сучасні технології "не жіноча справа". Так, досі чоловіків в IT більше, ніж жінок. Та з кожним роком ситуація змінюється. Ми разом з усім світом крокуємо до паритету у технологічній галузі. Польський саміт – чудова нагода побачити, скільки жінок вже працює у цій сфері, почути їх історії та остаточно подолати страхи перед обранням майбутньої професії", - вважає один з ініціаторів проекту STEM IS FEM, інвестор та IT-бізнесмен Сергій Токарєв.

Women in Tech Perspectywy – найбільша подія Польщі, присвячена темі жінок у технологіях. Минулого року на ній перед 2 500 учасниками з 37 країн виступили більш ніж 100 спікерів. На цьогорічний саміт завітають представниці Стенфордського університету та Інституту інженерів електротехніки та електроніки, компаній Google, Facebook, Amazon, Intel, Siemens, Cisco та інших. 13-14 листопада жінки з усього світу обговорять залучення жінок до технологічних галузей, розвиток науки, шлях до кар’єрних успіхів та об’єднають отриманий у цих напрямах досвід.

У разі, якщо переможниця конкурсу не зможе завітати до Польщі у ці дати, проект STEM IS FEM запланував для неї інший приз – візит на Nobilitet та менторство. Nobilitet – науковий захід у Києві до вручення Нобелівських нагород 2019. На ньому українські вчені та популяризатори науки розкажуть про те, хто та за що отримає Нобелівську премію цього року. Учасники почують 6 лекцій за нобелівськими напрямками – фізіологія та медицина, економіка, література, захист миру, фізика та хімія. Окрім візиту на цей захід, переможниця отримає передвступне менторство від українського вченого на 6 місяців. За цей час зі своїм ментором вони спробують розібратися яку спеціальність хоче обрати переможниця, де їй краще навчатися, та як розпочати професійний шлях.

STEM IS FEM – це освітній благодійний проект популяризації STEM-спеціальностей серед дівчат. Мета проекту – замотивувати дівчат обрати для себе професію пов’язану із наукою, технологіями, інжинірингом або математикою. Ініціаторами проекту є група українських бізнесменів з IT-галузі. STEM IS FEM розпочав свою діяльність у вересні з онлайнтестування старшокласниць з усієї України. Тестування завершиться 10 жовтня, а вже 19-20 жовтня у Києві відбудеться освітній модуль для групи переможниць тестування. Модуль буде присвячено темі біотехнологій. Під час модулю відбудуться зустрічі з жінками, які працюють у галузі, сесії запитань-відповідей, лекції про те, як нині розвивається тема і які кар’єрні перспективи пропонує, візити до компаній обраного напрямку. Переможниці модулю отримають різноманітні подарунки, серед яких і візит до Польщі.

Наступне тестування для участі у проекті розпочнеться у листопаді та буде присвячено темі IT.