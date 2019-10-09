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STEM IS FEM отправит украинскую школьницу на польский STEM-саммит

Киев • УНН

 • 14388 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Участие в польском женском STEM-саммите Women in Tech Perspectywy станет главным призом первого образовательного модуля украинского благотворительного проекта STEM IS FEM. Девушка, которая победит в конкурсном модуле, посвященном биотехнологиям, получит поездку на два дня в Варшаву с сопровождающим взрослым и участие в саммите. Финальный конкурс и образовательный модуль состоятся в Киеве 19-20 октября, передает УНН.

STEM IS FEM отправит украинскую школьницу на польский STEM-саммит

"Наша цель – опровергнуть стереотип о том, что современные технологии "не женское дело". Да, до сих пор мужчин в IT больше, чем женщин. Но с каждым годом ситуация меняется. Мы вместе со всем миром двигаемся к паритету в технологической отрасли. Польский саммит – прекрасная возможность увидеть, сколько женщин уже работает в этой сфере, услышать их истории и окончательно преодолеть страхи перед избранием будущей профессии", – считает один из инициаторов проекта STEM IS FEM, инвестор и IT-бизнесмен Сергей Токарев.

Women in Tech Perspectywy – крупнейшее событие Польши, посвященное теме женщин в технологиях. В прошлом году на нем перед 2500 участниками из 37 стран выступили более 100 спикеров. На нынешний саммит приедут представительницы Стэнфордского университета и Института инженеров электротехники и электроники, компаний Google, Facebook, Amazon, Intel, Siemens, Cisco и других. 13-14 ноября женщины со всего мира обсудят привлечение женщин к технологической индустрии, развитие науки, путь к карьерным успехам и объединят полученный в этих направлениях опыт.

В случае, если победительница конкурса не сможет посетить Польшу в эти даты, проект STEM IS FEM запланировал для нее другой приз – поездку на Nobilitet и менторство. Nobilitet – научное мероприятие в Киеве, приуроченное ко вручению Нобелевских премий 2019. На нем украинские ученые и популяризаторы науки расскажут о том, кто и за что получит Нобелевскую премию в этом году. Участники услышат 6 лекций по нобелевскими направлениям – физиология и медицина, экономика, литература, защита мира, физика и химия. Кроме визита на это мероприятие, победительница получит предвступительное менторство от украинского ученого на 6 месяцев. За это время со своим ментором они попытаются разобраться, какую специальность хочет выбрать победительница, где ей лучше учиться и начать профессиональный путь.

STEM IS FEM – это образовательный благотворительный проект популяризации STEM-специальностей среди девушек. Цель проекта – мотивировать девушек выбрать для себя профессию связанную с наукой, технологиями, инжинирингом или математикой. Инициаторами проекта стала группа украинских бизнесменов из IT-отрасли. STEM IS FEM начал свою деятельность в сентябре с онлайнтестирования старшеклассниц со всей Украины. Тестирование завершится 10 октября, а уже 19-20 октября в Киеве состоится образовательный модуль для группы победительниц тестирования. Модуль будет посвящен теме биотехнологий. В ходе модуля пройдут встречи с женщинами, которые работают в отрасли, сессии вопросов-ответов, лекции о том, как сейчас развивается тема и какие карьерные перспективы предлагает, визиты в компании выбранного направления. Победительницы модуля получат различные подарки, среди которых и визит в Польшу.

Следующее тестирование для участия в проекте начнется в ноябре и будет посвящено теме IT.

Украинские Национальные Новости

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