Стеля та стіна СТО у Львові обвалилися на іномарку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Сьогодні близько 13:50 на СТО у Львові по вул.Хімічній, 4 стіна та стеля обвалилися просто на авто Toyota Landcruiser. Про це УНН повідомляє із посиланням на спільноту “Варта1” у Facebook.
“05.01.2017 о 13:50 вул.Хімічна, 4 на автосервісі впала стіна і перекриття даху, всі живі, засипало авто Landcruiser”, — йдеться у дописі.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 3 січня в Сумах обвалився багатоповерховий будинок. Внаслідок обрушення за медичною допомогою звернулось 10 осіб та рятувальниками проведено евакуацію 33 мешканців будинку з їх подальшим розселенням.