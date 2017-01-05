Стеля та стіна СТО у Львові обвалилися на іномарку

“05.01.2017 о 13:50 вул.Хімічна, 4 на автосервісі впала стіна і перекриття даху, всі живі, засипало авто Landcruiser”, — йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 3 січня в Сумах обвалився багатоповерховий будинок. Внаслідок обрушення за медичною допомогою звернулось 10 осіб та рятувальниками проведено евакуацію 33 мешканців будинку з їх подальшим розселенням.