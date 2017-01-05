Потолок и стена СТО во Львове обвалились на иномарку
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Сегодня около 13:50 на СТО во Львове по ул.Химической, 4 стена и потолок обрушились прямо на авто Toyota Landcruiser. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщество "Варта1" в Facebook.
"05.01.2017 г. в 13:50 ул.Химическая, 4 в автосервисе упала стена и перекрытие крыши, все живые, засыпало авто Landcruiser", - говорится в заметке.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Напомним, 3 января в Сумах обрушилось многоэтажное здание. В результате обрушения за медицинской помощью обратилось 10 человек и спасателями проведена эвакуация 33 жильцов дома с их последующим расселением.