Стефанішина: інтеграція в НАТО означає кращі умови для військових жінок в Україні

“Інтеграція в НАТО означає кращі умови для жінок-військовослужбовців в Україні...Ми маємо забезпечити належні умови для військової служби жінок — спеціальне екіпірування та елементи бронезахисту відповідно до світових стандартів і вимог, організація дитячих куточків або ж кімнат грудного вигодовування в місцях проходження служби”, — написала Стефанішина.

За її словами, новий Національний план дій до 2025 року з виконання Резолюції РБ ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” сформований на основі досвіду інших країн. Він фокусується на рівноправній участі жінок і чоловіків у прийнятті рішень для запобігання конфліктам, розв’язання конфліктів, постконфліктного відновлення, участі в міжнародних операціях з підтримання миру, безпеки тощо.

Нагадаємо, як заявила заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, Україна сподівається, що до стратегії НАТО-2030 буде включено питання членства України у вигляді перспективи отримання конкретного покрокового плану дій для вступу у альянс.