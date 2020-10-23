Кондратюк: очікуємо, що до стратегії НАТО-2030 буде включено питання України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Україна сподівається, що до стратегії НАТО-2030 буде включено питання членства України у вигляді перспективи отримання конкретного покрокового плану дій для вступу у альянс. Про це під час Спеціального Київського Безпекового Форуму повідомила заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, передає кореспондент УНН.
“Хочу закликати всіх колег з Європи бути більш чіткими та категоричними у позиції щодо альтернативності членства України в Європейському Союзі та НАТО, які закріплені в Конституції України. Україна очікує, що до стратегії НАТО-2030, яка визначить майбутнє альянсу на наступні 10 років буде включено питання членства України, зокрема у вигляді реальної, а не туманної перспективи отримання конкретного покрокового плану дій, і ми готові плавно над ним працювати розпочинаючи з роботи парламенту”, — зазначила вона.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна перебуває на шляху до НАТО.
Також повідомлялося, що Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Борисом Джонсоном у Лондоні заявив, що Україні потрібен План дій щодо членства в НАТО.