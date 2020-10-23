Кондратюк: ожидаем, что в стратегию НАТО-2030 будет включен вопрос Украины

“Хочу призвать всех коллег из Европы быть более четкими и категоричными в позиции касательно альтернативности членства Украины в Европейском Союзе и НАТО, которые закреплены в Конституции Украины. Украина ожидает, что в стратегию НАТО-2030, которая определит будущее альянса на следующие 10 лет будет включен вопрос членства Украины, в частности в виде реальной, а не туманной перспективы получения конкретного пошагового плана действий, и мы готовы плавно над ним работать начиная с работы парламента”, — отметила она.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина находится на пути в НАТО.

Также сообщалось, что Зеленский во время встречи с премьер-министром Борисом Джонсоном в Лондоне заявил, что Украине нужен План действий по членству в НАТО.