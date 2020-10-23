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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 66462 просмотра

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4 марта, 13:25 • 100383 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117723 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100469 просмотра

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4 марта, 08:59 • 103401 просмотра

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Кондратюк: ожидаем, что в стратегию НАТО-2030 будет включен вопрос Украины

Кондратюк: ожидаем, что в стратегию НАТО-2030 будет включен вопрос Украины

Киев  •  УНН

 • 9958 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Украина надеется, что в стратегию НАТО-2030 будет включен вопрос членства Украины в виде перспективы получения конкретного пошагового плана действий для вступления в альянс. Об этом во время Специального Киевского форума сообщила заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, передает корреспондент УНН.

“Хочу призвать всех коллег из Европы быть более четкими и категоричными в позиции касательно альтернативности членства Украины в Европейском Союзе и НАТО, которые закреплены в Конституции Украины. Украина ожидает, что в стратегию НАТО-2030, которая определит будущее альянса на следующие 10 лет будет включен вопрос членства Украины, в частности в виде реальной, а не туманной перспективы получения конкретного пошагового плана действий, и мы готовы плавно над ним работать начиная с работы парламента”, — отметила она.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина находится на пути в НАТО.

Также сообщалось, что Зеленский во время встречи с премьер-министром Борисом Джонсоном в Лондоне заявил, что Украине нужен План действий по членству в НАТО.

Украинские Национальные Новости

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