Стефанишина: интеграция в НАТО означает лучшие условия для военных женщин в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Интеграция в НАТО означает лучшие условия для женщин-военнослужащих в Украине. Новый Национальный план действий фокусируется на равноправном участии женщин и мужчин в принятии решений по предотвращению конфликтов. Об этом написала в Facebook вице-премьер-министр по евроинтеграции Ольга Стефанишина, передает УНН.
"Интеграция в НАТО означает лучшие условия для женщин-военнослужащих в Украине ... Мы должны обеспечить надлежащие условия для военной службы женщин - специальная экипировка и элементы бронезащиты в соответствии с мировыми стандартами и требованиями, организация детских уголков или комнат грудного вскармливания в местах прохождения службы", - написала Стефанишина.
По ее словам, новый Национальный план действий до 2025 года по выполнению резолюции СБ ООН 1325 "Женщины, мир, безопасность" сформирован на основе опыта других стран. Он фокусируется на равноправном участии женщин и мужчин в принятии решений по предотвращению конфликтов, разрешение конфликтов, постконфликтного восстановления, участия в международных операциях по поддержанию мира, безопасности и тому подобное.
Напомним, как заявила заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, Украина надеется, что стратегии НАТО-2030 будет включен вопрос членства Украины в виде перспективы получения конкретного пошагового плана действий для вступления в альянс.