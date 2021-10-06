Стефанчука знову не відсторонили, а Гетманцева призначили "керувати" засіданням по зняттю Разумкова - фоторепортаж із ВР

Деталі

Кандидатуру Гетманцева вніс на розгляд перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

“Відповідно до частини 3 ст. 76 Регламенту ВР України, наша фракція пропонує розглянути питання, хто буде головуючим на цьому засіданні. При розгляді питання про відкликання з посади голови ВР обрати за процедурою ad hoc з числа народних депутатів, які не підписали пропозицію про відкликання голови, народного депутата Гетманцева Данила Олександровича”, — заявив Корнієнко.

Він наголосив, що це питання не потребує включення до порядку денного, а тому його можливо ухвалити без обговорення у комітетах та за скороченою процедурою.

Відповідну ініціативу підтримали 239 нардепів.

Крім того, Рада провалила голосування питання про усунення першого віцеспікера парламенту Руслана Стефанчука від головування на пленарних засіданнях.

Рішення про усунення Стефанчука від ведення пленарних засідань на два дні підтримали лише 49 нардепів. Відповідно після голосування Стефанчук повернувся до головування на засіданні.

Нардепи продовжили розгляд питань, які не потребують додаткового внесення до порядку денного через затвердження на Погоджувальній раді. Йдеться, зокрема, про зміни назв та меж населених пунктів, проведення місцевих виборів.

Контекст

2 жовтня представники фракції “Слуга народу” заявили, що зібрали необхідну кількість підписів (150) для ініціювання відкликання з посади спікера ВР. 4 жовтня Разумков заявив про початок процедури відкликання.

Водночас розгляд питання у сесійній залі ВР поточного пленарного тижня, за словами Разумкова, неможливий. Претендентом на посаду голови ВР є чинний перший віце-спікер Руслан Стефанчук, водночас на місце першого віце-спікера, ймовірно, можуть призначити Олександра Корнієнка.

Народні депутати 5 жовтня включили до порядку денного пленарного засідання на 7 жовтня питання про відставку голови ВР Дмитра Разумкова з посади та доручили Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради у поточному році.

Рахункова палата, за оприлюдненою 6 жовтня інформацією представниці "Слуги народу" Євгенії Кравчук, ще напередодні, 5 жовтня, затвердила висновок про результати виконання кошторису Верховної Ради у січні-серпні 2021 року, його вже передано народним депутатам.