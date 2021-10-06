Стефанчука опять не отстранили, а Гетманцева назначили "управлять" заседанием по снятию Разумкова - фоторепортаж с ВР

Детали

Кандидатуру Гетманцева внес на рассмотрение первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Согласно части 3 ст. 76 Регламента ВР Украины, наша фракция предлагает рассмотреть вопрос, кто будет председателем на этом заседании. При рассмотрении вопроса об отзыве с должности председателя ВР избрать по процедуре ad hoc из числа народных депутатов, которые не подписали предложение об отзыве председателя, народного депутата Гетманцева Даниила Александровича", - заявил Корниенко.

Он отметил, что этот вопрос не требует включения в повестку дня, а потому его можно принять без обсуждения в комитетах и по сокращенной процедуре.

Соответствующую инициативу поддержали 239 нардепов.

Кроме того, Рада провалила голосование вопрос об устранении первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука от председательства на пленарных заседаниях.

Решение об устранении Стефанчука от ведения пленарных заседаний на два дня поддержали лишь 49 нардепов. Соответственно после голосования Стефанчук вернулся к председательству на заседании.

Нардепы продолжили рассмотрение вопросов, не требующих дополнительного внесения в повестку дня через утверждение на согласительном совете. Речь идет об изменениях названий и границ населенных пунктов, проведение местных выборов.

Контекст

2 октября представители фракции "Слуга народа" заявили, что собрали необходимое количество подписей (150) для инициирования отзыва с должности спикера ВР. 4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.

В то же время рассмотрение вопроса в сессионном зале ВР на текущей пленарной неделе, по словам Разумкова, невозможно.

Претендентом на пост главы ВР является действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук, в то же время, на место первого вице-спикера, вероятно, могут назначить Александра Корниенко.

Народные депутаты 5 октября включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности и поручили Счетной палате провести финансовую проверку выполнения сметы Верховной Рады в текущем году.

Счетная палата, по обнародованной 6 октября информации представительницы "Слуги народа" Евгении Кравчук, еще накануне, 5 октября, утвердила заключение о результатах выполнения сметы Верховной Рады в январе-августе 2021 года, его уже передано народным депутатам.