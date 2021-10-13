Стефанчук вважає, що у регламенті ВР є "закарлючки", якими можна нехтувати

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що у регламенті є “закарлючки”, якими можна нехтувати. Про це він заявив коментуючи закон про олігархів, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми не будемо чіплятися за якісь закарлючки в регламенті, а знайдемо правильне вирішення разом, тому що для нас важливо щоб цей закон запрацював. Тому що можна чіплятися за нюанси та розповідати, що то не можна, й то не можна, але сьогодні це вимога часу”, — сказав Стефанчук.

Контекст

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки передав голові Верховної Ради закон № 5599 про олігархів, однак спікер поки не може його підписати. Після голосування, жодної зміни до документа внесено не було.

Доповнення

Верховна Рада схвалила законопроєкт про олігархів 23 вересня. Під крики “Геть диктатуру!” ВР відхилила більшість правок нардепів до законопроєкту про олігархів.

А вже 24 вересня стало відомо, що Рада має переголосувати законопроєкт через правову колізію, що утворилась. Мова про те, що врахували одночасно 3-и (396, 398, 406) правки, які суперечать одна одній.

Пізніше, однак, у головному комітеті заявили, що спірних правок щодо законопроекту № 5599 про олігархів не знайшли.

У той же час народні обранці подали 12 постанов — від нардепів від “Європейської солідарності” та “Опозиційної платформи — за життя” — щодо скасування закону № 5599 про олігархів.

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