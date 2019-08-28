Стефанчук розповів, які навички сьогодні під час інструктажу отримали новообрані нардепи
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Під час сьогоднішнього інструктажу новообрані народні депутати вчилися, зокрема, користуватися електронною системою для голосування у ВР. Про це під час спілкування з журналістами заявив новообраний народний депутат від партії “Слуга народу”, представник Президента у ВР Руслан Стефанчук, повідомляє УНН.
“Відбувалося навчання з навичок депутатської діяльності тому що зібралися депутати, які не мають досвіду — ви знаєте, що ВР оновлена на 80%. Це зібрання було присвячене тому щоб люди зрозуміли, як технічно втілювати, ті права, які надані їм Регламентом: як проголосувати „за“, як утриматись, як проголосувати „проти“, як записатися на слово, як знятися з реєстрації, як включити систему синхронізації перекладу та інші речі, які дають можливість депутату нормально реалізовувати покладені на нього повноваження”, — розповів Стефанчук.
Також він наголосив, що система “Рада” потребує оновлення та модернізації.
Як зазначав УНН, новообрані народні депутати проходять інструктаж у сесійній залі Верховної Ради, перед урочистим засіданням парламенту, яке відбудеться 29 серпня.