Стефанчук розповів, які навички сьогодні під час інструктажу отримали новообрані нардепи

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Під час сьогоднішнього інструктажу новообрані народні депутати вчилися, зокрема, користуватися електронною системою для голосування у ВР. Про це під час спілкування з журналістами заявив новообраний народний депутат від партії “Слуга народу”, представник Президента у ВР Руслан Стефанчук, повідомляє УНН.

“Відбувалося навчання з навичок депутатської діяльності тому що зібралися депутати, які не мають досвіду — ви знаєте, що ВР оновлена на 80%. Це зібрання було присвячене тому щоб люди зрозуміли, як технічно втілювати, ті права, які надані їм Регламентом: як проголосувати „за“, як утриматись, як проголосувати „проти“, як записатися на слово, як знятися з реєстрації, як включити систему синхронізації перекладу та інші речі, які дають можливість депутату нормально реалізовувати покладені на нього повноваження”, — розповів Стефанчук.

Також він наголосив, що система “Рада” потребує оновлення та модернізації.

Як зазначав УНН, новообрані народні депутати проходять інструктаж у сесійній залі Верховної Ради, перед урочистим засіданням парламенту, яке відбудеться 29 серпня.

Українські Національні Новини

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